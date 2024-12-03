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Доступ до Реєстру декларацій буде частково обмежено — коли та чому

16:38, 3 грудня 2024
4 грудня доступ до Реєстру декларацій буде частково обмежено.
Доступ до Реєстру декларацій буде частково обмежено — коли та чому
Фото: detector.media
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що 4 грудня доступ до Реєстру декларацій буде частково обмежено у період з 15:00 до 18:00. Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

«У зв’язку з проведенням програмно-технічного обслуговування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, доступ до нього буде частково обмежено 04.12.2024 у період з 15:00 до 18:00», - заявили у НАЗК.

У відомстві просили суб’єктів декларування враховувати це під час роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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НАЗК

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