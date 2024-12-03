Доступ к Реестру деклараций будет частично ограничен — когда и почему

4 декабря доступ в Реестр деклараций будет частично ограничен.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что 4 декабря доступ в Реестр деклараций будет частично ограничен в период с 15:00 до 18:00. Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

«В связи с проведением программно-технического обслуживания Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, доступ к нему будет частично ограничен 04.12.2024 в период с 15:00 до 18:00», - заявили в НАЗК.

В ведомстве просили субъектов декларирования учитывать это при работе с Единым государственным реестром деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее НАПК назвало топ-10 коррупционных рисков в МСЭК по установлению инвалидности.

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