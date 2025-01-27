Якщо завтра половина армії просто піде додому — тоді треба було першого дня здаватися, — Володимир Зеленський про демобілізацію

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо оголосити демобілізацію і «завтра половина армії повернеться додому, то Путін нас вб'є всіх».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання демобілізації під час війни. Він підкреслив, що в суспільстві є запит на демобілізацію, однак на сьогодні це не передбачено законом.

«Якщо завтра половина армії просто піде додому — тоді треба було першого дня здаватися. Якщо завтра половина армії просто піде додому, то Путін просто нас усіх уб’є. Абсолютно всіх», — заявив Президент в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

За словами Зеленського, Україна мобілізовує достатньо велику кількість солдатів, а військові мають ротації та відпустки, але «цього недостатньо» та варто працювати над якістю.

Як писала «Судово-юридична газета», перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк сказав, що законопроект про демобілізацію готовий. «Нами відпрацьовується, яким чином ми можемо замінити ту велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації - ким чи чим їх замінити», пояснив Іван Гаврилюк.

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