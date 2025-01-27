Если завтра половина армии просто уйдет домой — тогда нужно было в первый день сдаваться, — Владимир Зеленский о демобилизации

Президент Владимир Зеленский считает, что если объявить демобилизацию и "завтра половина армии вернется домой, то Путин нас убьет всех".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопросы демобилизации во время войны. Он подчеркнул, что в обществе есть запрос на демобилизацию, однако на сегодняшний день это не предусмотрено законом.

«Если завтра половина армии просто уйдет домой — тогда нужно было в первый день сдаваться. Если завтра половина армии пойдет домой, то Путин просто нас всех убьет. Абсолютно всех», — заявил Президент в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.

По словам Зеленского, Украина мобилизует достаточно большое количество солдатов, а военные имеют ротации и отпуска, но «этого недостаточно» и стоит работать над качеством.

Как писала «Судебно-юридическая газета», первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сказал, что законопроект о демобилизации готов. «Нами отрабатывается, каким образом мы можем заменить большое количество людей, которые будут подлежать демобилизации - кем или чем их заменить», пояснил Иван Гаврилюк.

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