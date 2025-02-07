Як розрахувати компенсацію за невикористані відпустки у разі відсутності доходу

Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому у трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, к розрахувати середню заробітну плату для виплати компенсації за невикористані відпустки, якщо у працівника відсутній розрахунковий період.

Зокрема, за зверненням заявника працівник, який демобілізований з військової служби, на день звільнення має 15 календарних днів невикористаної відпустки, право на які він набув до 31 грудня 2023 року. Посадовий оклад працівника станом на 31.12.2023 був передбачений у розмірі 9 тис. гривень, а з 1.01.2024 р. посадовий оклад підвищено і на день звільнення він становить 10 тис. грн. Доходи у працівника за 2023-2024 роки відсутні.

Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 № 100 час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Тобто, час коли працівник, призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, має бути виключений із розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати.

Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців третього – п’ятого пункту 4 Порядку (абзац восьмий пункту 2 Порядку).

Абзацом третім пункту 4 Порядку встановлено, що якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Отже, розрахунок середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023, здійснюватиметься в розрахунковому періоді з 1.01.2023 р. по 31.12.2023 р. виходячи з встановленого на час розрахунку, зокрема, на дату звільнення, посадового окладу – 10 тис. грн.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 Порядку, якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється, виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.