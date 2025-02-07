Как рассчитать компенсацию за неиспользованные отпуска при отсутствии дохода

Если в расчетном периоде у работника не было заработной платы, расчеты производятся из установленных ему в трудовом договоре тарифной ставки, должностного оклада.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, как рассчитать среднюю заработную плату для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, если у работника отсутствует расчетный период.

В частности, по обращению заявителя работник, демобилизованный с военной службы, на день увольнения имеет 15 календарных дней неиспользованного отпуска, право на которые он получил до 31 декабря 2023 года. Должностной оклад работника на 31.12.2023 был предусмотрен в размере 9 тыс. гривен, а с 1.01.2024 г. должностной оклад повышен и на день увольнения он составляет 10 тыс. грн. Доходы у работника за 2023-2024 годы отсутствуют.

Согласно Порядку исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8.02.1995 № 100, время, в течение которого работник согласно законодательству не работал и за ним не сохранялся заработок или сохранялся частично, исключается из расчетного периода.

То есть время, когда работник, призванный на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятым на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, должен быть исключен из расчетного периода при исчислении средней заработной платы.

Если у работника отсутствует расчетный период, то средняя заработная плата исчисляется в соответствии с абзацами третьего – пятого пункта 4 Порядка (абзац восьмой пункта 2 Порядка).

Абзацем третьим пункта 4 Порядка установлено, что если в расчетном периоде у работника не было заработной платы, расчеты производятся из установленных ему в трудовом договоре тарифной ставки, должностного (месячного) оклада.

Следовательно, расчет средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, на которые работник получил право до 31.12.2023, будет производиться в расчетном периоде с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. исходя из установленного на время расчета, в частности, на дату увольнения, должностного оклада – 10 тыс. грн.

Согласно абзацу пятого пункта 4 Порядка, если расчет средней заработной платы исчисляется исходя из должностного оклада или минимальной заработной платы, то ее начисление осуществляется путем умножения должностного оклада или минимальной заработной платы на количество месяцев расчетного периода.

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