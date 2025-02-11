Понад 2 тисячі українських військових вже отримали статус учасника бойових дій автоматично, — Мінветеранів

Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

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Понад 2 тисячі українських військових вже отримали статус учасника бойових дій в автоматичному режимі. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

«Менш ніж за 2 місяці з моменту запуску нової послуги Мінветеранів спільно з Мінцифрою, ми досягли того, що раніше здавалося неможливим: 2000+ військових уже отримали статус УБД без жодних зайвих кроків, 6000+ витягів із ЄДРВВ видано через ЦНАП – за лічені хвилини», — вказали у Мінветеранів.

Раніше для цього потрібно було збирати пакет документів, чекати на підписи й проходити відповідні погодження.

Зокрема, на сьогодні, відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин, система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, а статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця.

Повідомляється, що також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

«Після надання статусу УБД Захисники та Захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі – за кілька хвилин через сервіс «Єдине вікно», що підтверджує надання статусу та дає право на пільги. А вже незабаром і генерація е-посвідчення в «Дії» стане автоматичною», — вказали у відомстві.

Зазначимо, що в Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Після надання статусу УБД, Захисник/Захисниця буде мати можливість згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія.

Додамо, як отримати статус учасника бойових дій.

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