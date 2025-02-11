Более 2 тысяч украинских военных уже получили статус участника боевых действий автоматически, — Минветеранов

Также автоматический статус УБД получают военные, попавшие в плен или пропавшие без вести.

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Более 2 тысяч украинских военных уже получили статус участника боевых действий в автоматическом режиме. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

«Менее чем за 2 месяца с момента запуска новой услуги Минветеранов совместно с Минцифрой, мы достигли того, что раньше казалось невозможным: 2000+ военных уже получили статус УБД без лишних шагов, 6000+ выдержек из ЕГРВД выдано через ЦНАП – за считанные минуты»,

Раньше для этого нужно было собирать пакет документов, ждать подписи и проходить соответствующие согласования.

В частности, сегодня сведения об участии в боевых действиях вносятся уполномоченными лицами воинских частей, система автоматически обрабатывает данные через Единый государственный реестр ветеранов войны, а статус УБД предоставляется без привлечения самого военнослужащего

Сообщается, что также автоматический статус УБД получают военные, попавшие в плен или пропавшие без вести.

«После предоставления статуса УБД Защитники и Защитницы могут легко получить выписку из ЕГРВО в любом ЦНАПе – через несколько минут через сервис «Единое окно», подтверждающий предоставление статуса и дающий право на льготы. А уже скоро и генерация е-удостоверения в «Дії» станет автоматической», — указали в ведомстве.

Отметим, что в Украине внедряется автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. После предоставления статуса УБД, Защитник/Защитница будет иметь возможность сгенерировать е-удостоверение в приложении Дія.

Добавим, как получить статус участника боевых действий.

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