Українцям нагадали, як отримати е-пенсійне посвідчення

Пенсійне е-посвідчення створюється за заявою особи, якій призначена пенсія.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало громадянам, як отримати е-пенсійне посвідчення.

Заяву на е-посвідчення можна подати у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України або дистанційно, за допомогою вебпорталу або мобільного застосунку «Пенсійний фонд», через особистий кабінет користувача.

Для оформлення пенсійного е-посвідчення необхідно надати наступні документи (або їх скан-копії): довідку про присвоєння ІПН, паспорт громадянина України, кольорову фотографію, зроблену протягом останніх 6 місяців, розміром 3*2,5 см (розмір обличчя повинен складати 70-80 % фотографії).

У ПФ додали, що при формуванні посвідчення за допомогою вебпорталу або мобільного застосунку до сканованих документів необхідно додати зразок підпису (чорним кольором у форматі jpg).

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