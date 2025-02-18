Украинцам напомнили, как получить е-пенсионное удостоверение

Пенсионное е-удостоверение создается по заявлению лица, которому назначена пенсия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило гражданам, как получить е-пенсионное удостоверение.

Заявление на е-удостоверение можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или дистанционно через веб-портал или мобильное приложение «Пенсионный фонд» через личный кабинет пользователя.

Для оформления пенсионного е-удостоверения необходимо предоставить следующие документы (или их скан-копии): справку о присвоении ИНН, паспорт гражданина Украины, цветную фотографию, сделанную за последние 6 месяцев, размером 3*2,5 см (размер лица должен составлять 70-80 % фотографии).

В ПФ добавили, что при формировании удостоверения с помощью веб-портала или мобильного приложения к сканируемым документам необходимо добавить образец подписи (черным цветом в формате jpg).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.