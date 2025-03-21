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На саміті «Коаліції охочих» у Парижі обговоримо майбутній військовий контингент, — Володимир Зеленський

17:26, 21 березня 2025
У Парижі відбудеться саміт «Коаліції охочих», під час якого будуть обговорювати формат і склад майбутнього контингенту в Україні.
На саміті «Коаліції охочих» у Парижі обговоримо майбутній військовий контингент, — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що у Парижі 27 березня відбудеться саміт «Коаліції охочих», під час якого будуть обговорювати формат і склад майбутнього контингенту в Україні та гарантії безпеки.

«Я надіюсь, що в нас буде хороший результат цієї зустрічі. Окрім цього, буде важливий саміт, можна його так назвати «Коаліція охочих». Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни. І недопущення другої хвилі, а можна сказати, вже й третьої, окупації з боку РФ, їх агресивних дій. Ми будемо говорити і про контингент», – розповів Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом зустрічі з представниками медіа у Києві.

За його словами, на саміті, зокрема, буде йти мова про інфраструктуру контингенту.

«Де скільки хто готовий бути в «Коаліції охочих», а хто поки що не готовий. У кожної країни є свої на це різні об’єктивні або суб’єктивні причини», – зазначив глава держави.

Також Президент висловив сподівання, що за підсумком саміту його учасникам вдасться вийти з «якоюсь конкретикою».

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Володимир Зеленський

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