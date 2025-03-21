Призначення страхової виплати суміснику — які документи потрібні

У Пенсійному фонді розповіли, як правильно оформити виплату по лікарняному за сумісництвом.

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Головне управління Пенсійного фонду в Луганській області роз’яснило, які документи потрібні для призначення страхової виплати суміснику.

Згідно з частиною 3 статті 22 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» рішення про призначення страхової виплати за листком непрацездатності приймає роботодавець або уповноважені ним особи.

Страхові виплати та оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності (у разі видачі листка непрацездатності у формі документа на папері ‒ на підставі його копії, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою (у разі наявності) за основним місцем роботи) та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Натомість якщо щодо сумісника сформований електронний листок непрацездатності, в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (вебпортал ПФУ) відобразиться електронна копія електронного лікарняного, сформованого щодо сумісника. Відрізнити електронний лікарняний основного працівника від е-лікарняного сумісника можете за допомогою унікального номера листка непрацездатності. А саме до такого унікального номера електронного листка непрацездатності, який присвоюється кожному лікарняному у форматі ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ–Х, буде додано порядковий номер цифрової копії такого електронного лікарняного, символ «1» або «2» чи інша цифра, яка вказує на кількість місць роботи працівника за сумісництвом.

Також вказаний символ потрібен роботодавцю сумісника, аби правильно обчислити розмір страхової виплати по лікарняному.

Роботодавець сумісника не має права оплачувати оригінал паперового лікарняного або оригінал електронного лікарняного, тобто електронний лікарняний, який не має у своєму унікальному номері додаткового символу після крапки. Адже це свідчить про те, що з сумісником неправильно оформлені трудові відносити, зокрема його оформлено сумісником без наявності основного місця роботи або після укладення трудових відносин на місці роботи за сумісництвом він звільнився з основного місця роботи і не повідомив про це свого роботодавця за сумісництвом тощо. У будь-якому випаду перш ніж вирішувати питання про призначення страхової виплати потрібно провести відповідні зміни у трудових відносинах.

Для призначення страхової виплати роботодавцю, у якого працівник працює за сумісництвом, окрім лікарняного з тимчасової непрацездатності (догляду за хворою дитиною, по вагітності та пологах) потрібно надати і інші документи.

Пунктом 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 визначено, що окрім завіреної копії паперового лікарняного або цифрової копії електронного лікарняного працівник має надати довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи, а у разі якщо працівник працює у кількох роботодавців за сумісництвом, то довідки за місцями роботи за сумісництвом.

В такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом, не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Порядок № 1266 визначає, що загальний розрахунковий період становить 12 календарних місяців, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок.

Зокрема, у 2024 максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на місяць дорівнює 15-ти розмірам мінімальної заробітної плати, тобто 8000,00 грн × 15 = 120000,00 грн, а у 2025 році максимальний розмір збільшили до 20-ти розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 8000,00 грн × 20 = 160000,00 грн.

Допомога по тимчасовій непрацездатності суміснику оплачується з 6-го дня за рахунок ПФУ, а перші 5 днів ‒ за рахунок роботодавця. Допомога по догляду та по вагітності та пологах з 1-го дня за рахунок ПФУ.

Для того щоб отримати кошти на фінансування, потрібно створити та подати до ПФУ заяву-розрахунок. До заяви-розрахунку необхідно прикріпити скан-копію довідки про доходи з основного місця роботи сумісника та рішення роботодавця або уповноважених ним осіб про призначення страхової виплати. Протягом 3-х робочих днів ПФУ буде розглянуто та профінансовано заяву-розрахунок.

Протягом місяця з моменту проведення виплати потрібно подати до ПФУ засобами вебпорталу «Повідомлення про виплату коштів застрахованій особі».

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