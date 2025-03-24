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На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який отримав повістку і не з’явився до ТЦК

22:36, 24 березня 2025
Мешканця Стрия засуджено до 3 років тюрми.
На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який отримав повістку і не з’явився до ТЦК
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На Львівщині 31-річного мешканця Стрия визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Про це повідомила Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у березні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. В той же день йому було вручено повістку про прибуття на визначену дату для відправки у війська.

«Однак в подальшому, без поважних на те причин, чоловік  не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних Сил України», - заявили у прокуратурі.

Таким чином військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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