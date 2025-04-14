Судді КСУ підняли питання ролі конституційної юстиції в умовах викликів для демократії

Галина Юровська розповіла про досвід України в гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами та роль КСУ в цьому процесі.

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Судді КСУ та представники європейських інституцій обговорили роль конституційної юстиції в умовах викликів для демократії. Як вказали у Конституційному Суді України, відбувся офіційний візит делегації суддів КСУ до європейських інституцій – Конституційного Суду Республіки Словенія, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Агентства Європейського Союзу з основоположних прав (FRA).

Метою візиту було поглиблення міжнародної співпраці у сфері конституційної юстиції, обмін досвідом щодо захисту прав людини в умовах кризових ситуацій, посилення ролі конституційного контролю у правовій системі держави та узгодження практик з європейськими стандартами. До складу делегації увійшли в.о. Голови Суду Олександр Петришин (глава делегації), судді Суду Василь Лемак, Алла Олійник, Галина Юровська.

У Конституційному Суді Республіки Словенія 7 квітня учасників привітали Голова Конституційного Суду Республіки Словенія Рок Чеферін та керівник Офісу Голови Суду Катаріна Ратоша. У вступному слові Рок Чеферін наголосив на значенні міжнародного співробітництва між конституційними юрисдикціями та обміну досвідом у сфері захисту прав і свобод людини.

Під час цього візиту суддя Суду Галина Юровська виступила з доповіддю про досвід України в гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами та роль Суду в цьому процесі.

Вона зазначила, що преамбула Конституції України втілює європейську ідентичність Українського народу та незворотність стратегічного курсу держави на членство в Європейському Союзі. Крім того, відповідно до статті 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, є частиною національного законодавства, що створює належну правову основу для використання acquis ЄС у правозастосовній практиці.

У доповіді також навела приклади використання установчих договорів ЄС, нормативних актів інституцій Європейського Союзу – директив, регламентів, рішень Суду Справедливості ЄС, загальних принципів права, а також актів у сфері спільної зовнішньої політики та безпеки.

Суддя Галина Юровська підкреслила, що Конституційний Суд України активно застосовує acquis Європейського Союзу як важливий елемент євроінтеграційного процесу держави. Враховуючи норми та принципи права ЄС у своїх рішеннях, Суд сприяє гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами правосуддя. Це не лише забезпечує ефективний захист прав і свобод громадян, але й зміцнює правові основи для майбутнього членства України в ЄС.

Суддя Конституційного Суду Республіки Словенія Матей Акцетто розповів про застосування acquis communautaire Європейського Союзу Конституційним Судом. Він детально проаналізував практику імплементації європейського права у рішеннях національного суду.

У межах зустрічі в.о. Голови Суду Олександр Петришин виступив із доповіддю, в якій проаналізував особливості функціонування інституту конституційної скарги, зокрема сучасний стан та проблематику нормативної конституційної скарги в Україні.

У своєму виступі Олександр Петришин звернувся до витоків європейських моделей конституційного контролю, а також до французької моделі, яка має несудовий характер. Він акцентував, що становлення Суду відбулося під впливом обох концепцій, що відобразилось і на формуванні національного інституту конституційної скарги.

Водночас, як наголосив Олександр Петришин, чинна модель скарги має обмежено-нормативний характер. Вона допускає оскарження виключно законів (чи їх окремих положень), що були застосовані в остаточному судовому рішенні у справі особи. Це, з одного боку, забезпечує певний рівень правової визначеності, з іншого – не завжди дає змогу ефективно захистити порушене право.

Окрему увагу доповідач приділив потребі у вдосконаленні нормативної конституційної скарги, зокрема – у напрямі розширення її предмету, послаблення процесуальних бар’єрів, а також забезпечення реальної можливості відновлення порушених прав.

Із доповіддю на зазначену тематику виступила заступниця Голови Конституційного Суду Республіки Словенія Нежа Коговшек Шаламон.

Себастьян Нерад, Генеральний секретар Конституційного Суду Республіки Словенія, розповів про методологію опрацювання проєктів актів Конституційного Суду.

Суддя Суду Василь Лемак проаналізував сучасні виклики та напрями розвитку конституційного судочинства в умовах війни.

Він зазначив, що Суд сьогодні працює в надзвичайно складних умовах, які пов’язані не лише з масштабною війною, а й організаційними проблемами.

Василь Лемак підкреслив, що попри обмежені повноваження у порівнянні з деякими іншими європейськими конституційними судами, зокрема у питаннях контролю за ієрархією нормативних актів чи відповідністю міжнародним договорам, Суд продовжує активну діяльність. Зокрема, у 2024 році Суд ухвалив понад 500 мотивованих актів. З наведеної кількості актів у 13 випадках Суд ухвалив рішення щодо конституційності чи неконституційності актів, у більшості з них Суд визнав приписи законів України неконституційними. Суд виконує свою первинну роль як складника та водночас гаранта механізму стримувань і противаг у демократичній державі, зауважив суддя.

Василь Лемак зазначив, що починаючи з 2022 року, початку масштабної агресії росії проти України, Суд ухвалив цілу групу дуже резонансних рішень – захист посиленого соціального статусу військовослужбовців, статус релігійних організацій, конституційна поправка про недоторканість депутатів, спеціальна конфіскація, захист судових гарантій особистої свободи тощо.

Суддя окремо наголосив на важливості методів розширеного тлумачення конституційних прав, зокрема через підхід до Конституції як до «живого» документу, що розвивається разом із суспільством. Він підкреслив, що у фокусі конституційного судочинства мають бути справи великої суспільної ваги, а також що практика Суду має спиратися на сталу систему юридичних позицій, які формують обов’язкову доктрину. Суддя наголосив, що завдання Суду полягає не лише у правовому контролі, а й у збереженні конституційної демократії, що є особливо актуальним в умовах війни.

9 квітня 2025 року у Відні делегація суддів Суду зустрілася з дипломатами – представниками країн-донорів Програми підтримки ОБСЄ для України. Під час заходу «Стійкість демократії в умовах кризи: конституційне правосуддя, врядування у воєнний час та шлях України до відновлення» учасники обговорили результати поточної проєктної підтримки ОБСЄ у зміцненні системи конституційного правосуддя в Україні, ключові потреби та напрями подальшої підтримки в умовах триваючої кризи.

Виконувач обов’язків Голови Суду Олександр Петришин представив ключову доповідь на тему «Конституційне судочинство у воєнному та повоєнному контексті України». Він детально розповів про те, як Суд адаптувався до роботи в умовах війни, окреслив основні конституційні виклики, з якими стикається країна, та шляхи їх подолання. Окрему увагу приділив перспективам конституційного судочинства у процесі післявоєнного відновлення та інтеграції України до Європейського Союзу.

Олександр Петришин наголосив на ключовій ролі Суду у захисті Конституції в умовах війни. З початку повномасштабного вторгнення, за його словами, Конституційний Суд ухвалив 40 рішень і понад 1600 судових актів, що забезпечує постійний захист положень і духу Основного Закону навіть у найскладніші часи.

Особливу увагу він приділив важливості підтримки з боку ОБСЄ, яка сприяє зміцненню інституційної спроможності Суду та реалізації реформ у сфері захисту прав людини.

Під час панельної дискусії «Верховенство права в умовах кризи – підтримка ОБСЄ та подальші кроки» судді Суду та представники Програми підтримки ОБСЄ для України обговорили роль конституційних судів під час війни та в процесі післявоєнного відновлення, баланс між безпекою та демократичним врядуванням в умовах воєнного стану, а також шляхи підвищення прозорості та інклюзивності Суду.

Суддя Суду Василь Лемак окреслив роль Конституційного Суду України у формуванні правової рамки післявоєнного відновлення. Зокрема, суддя наголосив, що конституційна стабільність є основою всіх післявоєнних реформ.

Суддя Суду Алла Олійник розкрила питання зміцнення довіри суспільства до Суду, зазначивши, що основним чинником у цьому аспекті є прозорість його діяльності та зрозумілі рішення.

Суддя Суду Галина Юровська під час обговорень окреслила роль Суду в сприянні утвердженню гендерної рівності в межах конституційної юстиції та зауважила, що «гендерно-чутливий Суд – це більш справедливий Суд, і саме справедливості очікує кожен громадянин».

Захід завершився підведенням підсумків та обговоренням подальших кроків у співпраці між ОБСЄ та Судом для зміцнення верховенства права в країні.

10 квітня 2025 року у Відні відбулася зустріч представників Суду з директоркою Агентства Європейського Союзу з основоположних прав (FRA) Сірпою Раутіо. Захід став важливим етапом у налагодженні співпраці між FRA та Судом, особливо в умовах триваючих викликів, пов’язаних із війною та потребою забезпечення дотримання прав людини.

У вітальному слові Сірпа Раутіо підкреслила значення співпраці з Судом в контексті просування стандартів верховенства права та захисту основоположних прав. Вона також акцентувала на важливості дотримання Хартії основоположних прав ЄС, яка все частіше враховується у судовій практиці конституційних судів.

Учасники обговорили тематику доступу до правосуддя та кримінальної юстиції, зокрема, у контексті застосування Європейського ордера на арешт, а також кращі практики ЄС щодо забезпечення прав людини в умовах криз. Особливу увагу було приділено судовій незалежності в порівняльній перспективі – з огляду на досвід держав-членів ЄС.

Окремий блок зустрічі був присвячений навчальним ініціативам FRA, зокрема тренінгам для суддів, спільним посібникам та інформаційним бюлетеням. Обговорено можливі напрями майбутньої співпраці, що включають участь українських суддів у тренінгах Агентства, обмін практиками та розширення аналітичної взаємодії.

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