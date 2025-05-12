У САП прокоментували слідчі дії у посадовців Національної гвардії України

Офіційна позиція НАБУ і САП щодо інформації в медіа про слідчі дії у Нацгвардії.

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У зв’язку з появою в медіа повідомлень про проведення слідчих дій у посадовців Національної гвардії України, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що НАБУ та САП з метою досягнення цілей розслідувань не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях.

НАБУ і САП інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру.

«Наголошуємо, що факт проведення будь-яких слідчих дій не вказує на винуватість тих чи інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчі дії насамперед означають перевірку версій і спрямовані на збір доказів, які можуть підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину або причетності конкретних осіб», - вказали там.

Відтак, у САП заявили, що про результати розслідування згаданих у медіа кримінальних проваджень та прийняті на їх підставі рішення НАБУ і САП повідомить офіційними каналами комунікації.

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