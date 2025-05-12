В САП прокомментировали следственные действия в должностных лиц Национальной гвардии Украины

Официальная позиция НАБУ и САП по поводу информации в медиа о следственных действиях в Нацгвардии.

Иллюстративное изображение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с появлением в медиа сообщений о проведении следственных действий в должностных лиц Национальной гвардии Украины, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что НАБУ и САП с целью достижения целей расследования не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах.

НАБУ и САП информируют общественность исключительно о результатах следствия на этапе, когда следователи и прокуроры по делам имеют достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении.

«Подчеркиваем, что факт проведения любых следственных действий не указывает на виновность тех или иных лиц в совершении уголовных правонарушений. Следственные действия прежде всего означают проверку версий и направлены на сбор доказательств, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления или причастности конкретных лиц», — указали в САП.

Таким образом, в САП заявили, что о результатах расследования упомянутых в медиа уголовных производств и принятых на их основании решениях НАБУ и САП сообщат через официальные каналы коммуникации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.