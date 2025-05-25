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12 людей загинуло, понад 60 поранено внаслідок масованої атаки РФ на Україну, — очільник МВС Клименко

10:57, 25 травня 2025
Під російським ударом опинилися 13 регіонів України — противник застосував ракети та безпілотники.
12 людей загинуло, понад 60 поранено внаслідок масованої атаки РФ на Україну, — очільник МВС Клименко
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В ніч на 25 травня Росія масово обстріляла українські міста. Під ворожим ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що внаслідок атаки РФ 12 осіб загинуло, а понад 60 поранено.

«Противник застосував ракети та ударні безпілотники. Ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено більше 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено», — зазначив він.

Клименко повідомив, що серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

«Я постійно на зв’язку з регіонами. Координую роботу наших підрозділів. На всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим. Вдячний кожному за роботу!

Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть.

Не ігноруйте сигнали тривоги. Бережіть себе та рідних.

Вічна памʼять загиблим. Швидкого одужання пораненим», — наголосив очільник МВС.

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МВС Україна обстріл

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