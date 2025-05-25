12 человек погибли, более 60 ранены в результате массированной атаки РФ на Украину, — глава МВД Клименко

Под российским ударом оказались 13 регионов Украины – противник применил ракеты и беспилотники.

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В ночь на 25 мая Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Под вражеским обстрелом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки РФ погибли 12 человек, более 60 получили ранения.

«Противник применил ракеты и ударные беспилотники. Целью стали дома мирных жителей: повреждено более 80 жилых зданий. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях спасатели до сих пор ликвидируют возгорания.

По состоянию на сейчас пострадало более 70 человек: 12 погибших, более 60 раненых», — отметил он.

Клименко сообщил, что среди погибших — трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мать — в тяжёлом состоянии.

«Я постоянно на связи с регионами. Координирую работу наших подразделений. На всех местах ударов с первых минут работают спасатели ГСЧС и полицейские. Разбирают завалы, эвакуируют людей, фиксируют последствия российских военных преступлений, оказывают помощь пострадавшим. Благодарен каждому за работу!

Это был комбинированный, беспощадный удар по мирным людям. Враг в очередной раз показал: его цель — страх и смерть.

Не игнорируйте сигналы тревоги. Берегите себя и своих близких.

Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления раненым», — подчеркнул глава МВД.

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