Практика судів
  1. В Україні

На 83-му році життя пішов у засвіти композитор Ігор Поклад

09:08, 9 липня 2025
«Два крила» і сотні пісень – пішов із життя Ігор Поклад.
На 83-му році життя пішов у засвіти композитор Ігор Поклад
Фото: nv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У віці 83 років пішов із життя видатний український композитор, народний артист України Ігор Поклад, повідомила його дружина Світлана Поклад. «От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу…», – написала вона.

Ігор Поклад здобув популярність завдяки пісням, створеним у співпраці з поетом Юрієм Рибчинським, зокрема «Ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка» та «Два крила». Він є автором музики до десятків мюзиклів і оперет, серед яких «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Друге весілля в Малинівці», а також до кінофільмів і мультфільмів, таких як «Як козаки в хокей грали» та «Енеїда».

Загалом Поклад створив понад 150 композицій, які увійшли до репертуару провідних українських естрадних виконавців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У питаннях відстрочки від призову для чоловіків до 25 років готують зміни – законопроект

Відстрочку від призову під час мобілізації пропонується надавати тим військовозобов’язаним до 25 років, які пройшли базову військову службу, прибравши норми про базову загальновійськову підготовку.

Усі кандидати на посади прокурорів повинні будуть пройти військову службу – законопроект про нацспротив

І чоловіки, і жінки для того, аби претендувати на посади прокурорів, повинні будуть обов’язково пройти військову службу – комітет з нацбезпеки рекомендував схвалити законопроект.

Студентів будуть готувати до нацспротиву замість базової загальновійськової підготовки – комітет нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект

Рекомендований до схвалення законопроект передбачає обов’язковість підготовки громадян до національного спротиву.

Дорадча група експертів відмовляється співпрацювати з Верховною Радою – у парламенті звинуватили ДГЕ у неповазі до законодавчої гілки влади

У Дорадчій групі експертів кажуть, що вимоги Комітету ВРУ є незаконними і звинуватили народних депутатів у небажанні призначати суддів Конституційного Суду.

3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу вже закрито – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що з 20 тисяч за підсумками якісного аудиту вже закрито 3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео