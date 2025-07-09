На 83-му році життя пішов у засвіти композитор Ігор Поклад

«Два крила» і сотні пісень – пішов із життя Ігор Поклад.

Фото: nv.ua

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У віці 83 років пішов із життя видатний український композитор, народний артист України Ігор Поклад, повідомила його дружина Світлана Поклад. «От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу…», – написала вона.

Ігор Поклад здобув популярність завдяки пісням, створеним у співпраці з поетом Юрієм Рибчинським, зокрема «Ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка» та «Два крила». Він є автором музики до десятків мюзиклів і оперет, серед яких «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Друге весілля в Малинівці», а також до кінофільмів і мультфільмів, таких як «Як козаки в хокей грали» та «Енеїда».

Загалом Поклад створив понад 150 композицій, які увійшли до репертуару провідних українських естрадних виконавців.

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