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На 83-м году жизни ушел в мир иной композитор Игорь Поклад

09:08, 9 июля 2025
«Два крыла» и сотни песен – ушел из жизни Игорь Поклад.
На 83-м году жизни ушел в мир иной композитор Игорь Поклад
Фото: nv.ua
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В возрасте 83 лет ушел из жизни выдающийся украинский композитор, народный артист Украины Игорь Поклад, сообщила его супруга Светлана Поклад. «Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу...», - написала она.

Игорь Поклад получил известность благодаря песням, созданным в сотрудничестве с поэтом Юрием Рыбчинским, в частности «Ой летели дикие гуси», «Волшебная скрипка» и «Два крыла». Он является автором музыки к десяткам мюзиклов и оперетт, среди которых «Конотопская ведьма», «Рождественская ночь», «Вторая свадьба в Малиновке», а также к кинофильмам и мультфильмам, таким как «Как казаки в хоккей играли» и «Энеида».

Всего Поклад создал более 150 композиций, которые вошли в репертуар ведущих украинских эстрадных исполнителей.

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