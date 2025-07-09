На 83-м году жизни ушел в мир иной композитор Игорь Поклад

«Два крыла» и сотни песен – ушел из жизни Игорь Поклад.

Фото: nv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В возрасте 83 лет ушел из жизни выдающийся украинский композитор, народный артист Украины Игорь Поклад, сообщила его супруга Светлана Поклад. «Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу...», - написала она.

Игорь Поклад получил известность благодаря песням, созданным в сотрудничестве с поэтом Юрием Рыбчинским, в частности «Ой летели дикие гуси», «Волшебная скрипка» и «Два крыла». Он является автором музыки к десяткам мюзиклов и оперетт, среди которых «Конотопская ведьма», «Рождественская ночь», «Вторая свадьба в Малиновке», а также к кинофильмам и мультфильмам, таким как «Как казаки в хоккей играли» и «Энеида».

Всего Поклад создал более 150 композиций, которые вошли в репертуар ведущих украинских эстрадных исполнителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.