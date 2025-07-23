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Ігор Клименко: Правоохоронці мають два тижні на підготовку пропозицій щодо змін до законодавства

19:57, 23 липня 2025
Президент доручив силовим та антикорупційним органам напрацювати законодавчі зміни для усунення дублювання функцій і підвищення ефективності роботи.
Ігор Клименко: Правоохоронці мають два тижні на підготовку пропозицій щодо змін до законодавства
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Президент України Володимир Зеленський поставив завдання керівникам правоохоронних і антикорупційних органів підготувати за два тижні пропозиції щодо змін до законодавства. Йдеться про оптимізацію роботи без дублювання функцій, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Президент нам дав два тижні на зустрічі, на перемовини… для того, щоб через два тижні ми прийшли до нього і сказали, як будемо працювати. Які потрібні зміни, щоб всі могли працювати без дублювання функцій. Готуємо свої пропозиції, які необхідно внести в законодавство», – сказав Клименко, цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, відповідні пропозиції напрацьовуються.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський внесе законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

23 липня закон, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП, набув чинності.

Додамо, Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з генеральним прокурором.

Крім того, генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує забирати справи у НАБУ і САП, але буде вивчене питання щодо окремих проваджень – зокрема з «чужою» підслідністю.

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МВС Володимир Зеленський

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