У Києві в ТРЦ спалахнула пожежа в дитячій кімнаті: проводиться евакуація, відео

Наразі відбувається евакуація людей з ТРЦ «Космополит».

У Соломʼянському районі Києва відбувається евакуація людей з ТРЦ "Космополит", де спалахнула пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що попередньо займання сталося на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

Екстрені служби прямують на місце.

У місцевих Телеграм-каналах публікують відео з місця пригоди.

ОНОВЛЕНО: У ТРЦ ліквідували пожежу. Екстрені служби продовжують працювати на місці. До цього з будівлі евакуювали близько 200 людей. До медиків наразі звернулася одна жінка, що постраждала, - зі скаргою на отруєння продуктами горіння.

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