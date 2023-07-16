На Google подали иск на $5 млрд из-за неправомерного сбора данных для обучения ИИ

Истцов беспокоит, что Google собирает личные данные и материалы, защищенные авторским правом.

На компанию Google был подан коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско. Компанию обвиняют в незаконном сборе данных с веб-сайтов для обучения искусственного интеллекта, передает CNN.

Авторами коллективного иска значится группа лиц, которая заявила о представлении интересов множества интернет-пользователей и правообладателей. В частности, истцов беспокоит, что Google собирает личные данные и материалы, защищенные авторским правом, тем самым нарушая права пользователей на конфиденциальность и собственность.

Google «тайно крадет все, что когда-либо создавалось и публиковалось в интернете сотнями миллионов граждан США», говорится в иске. В жалобе также отмечается, что компания использовала практически весь «цифровой след» для обучения своих моделей ИИ.

Истцы требуют, чтобы суд обязал компанию предоставить пользователям возможность отказаться от незаконного сбора данных, а также удалить уже собранные данные или выплатить владельцам «справедливую компенсацию». В иске речь идет о сумме не менее $5 млрд в общей сложности.

Жалоба основана на недавнем обновлении политики конфиденциальности Google. Согласно изменениям, компания сможет использовать любую информацию с индексируемых сайтов для обучения своей нейросети Bard. Новые положения политики конфиденциальности Google вступили в силу 1 июля 2023 года.

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