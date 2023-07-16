Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.

Судье Верховного Суда предложили деньги, но он сообщил об этом в Совет правосудия

Участник процесса предложил судье 10% от суммы компенсации.

  1. В мире

На Google подали иск на $5 млрд из-за неправомерного сбора данных для обучения ИИ

13:20, 16 июля 2023
Истцов беспокоит, что Google собирает личные данные и материалы, защищенные авторским правом.
На Google подали иск на $5 млрд из-за неправомерного сбора данных для обучения ИИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На компанию Google был подан коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско. Компанию обвиняют в незаконном сборе данных с веб-сайтов для обучения искусственного интеллекта, передает CNN.

Авторами коллективного иска значится группа лиц, которая заявила о представлении интересов множества интернет-пользователей и правообладателей. В частности, истцов беспокоит, что Google собирает личные данные и материалы, защищенные авторским правом, тем самым нарушая права пользователей на конфиденциальность и собственность.

Google «тайно крадет все, что когда-либо создавалось и публиковалось в интернете сотнями миллионов граждан США», говорится в иске. В жалобе также отмечается, что компания использовала практически весь «цифровой след» для обучения своих моделей ИИ.

Истцы требуют, чтобы суд обязал компанию предоставить пользователям возможность отказаться от незаконного сбора данных, а также удалить уже собранные данные или выплатить владельцам «справедливую компенсацию». В иске речь идет о сумме не менее $5 млрд в общей сложности.

Жалоба основана на недавнем обновлении политики конфиденциальности Google. Согласно изменениям, компания сможет использовать любую информацию с индексируемых сайтов для обучения своей нейросети Bard. Новые положения политики конфиденциальности Google вступили в силу 1 июля 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду