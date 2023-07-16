На Google подали позов на $5 млрд через неправомірний збір даних для навчання ШІ

Позивачів турбує, що Google збирає особисті дані та матеріали, захищені авторським правом.

На компанію Google було подано колективний позов до федерального суду Сан-Франциско. Компанію звинувачують у незаконному зборі даних із веб-сайтів для навчання штучного інтелекту, передає CNN.

Авторами колективного позову є група осіб, яка заявила про представлення інтересів безлічі інтернет-користувачів та правовласників. Зокрема, позивачів непокоїть, що Google збирає особисті дані та матеріали, захищені авторським правом, тим самим порушуючи права користувачів на конфіденційність та власність.

Google «таємно краде все, що будь-коли створювалося та публікувалося в інтернеті сотнями мільйонів громадян США», йдеться в позові. У скарзі також наголошується, що компанія використала практично весь «цифровий слід» для навчання своїх моделей ШІ.

Позивачі вимагають, щоб суд зобов'язав компанію надати користувачам можливість відмовитися від незаконного збору даних, а також видалити зібрані дані або виплатити власникам «справедливу компенсацію». У позові йдеться про суму щонайменше $5 млрд.

Скарга ґрунтується на нещодавньому оновленні політики конфіденційності Google. Згідно зі змінами, компанія зможе використовувати будь-яку інформацію з сайтів, що індексуються, для навчання своєї нейромережі Bard. Нові положення політики конфіденційності Google набули чинності 1 липня 2023 року.

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