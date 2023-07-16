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  1. В мире

Мир переживает самую жаркую неделю за всю историю наблюдений – метеорологи

21:38, 16 июля 2023
Научный сотрудник с Лейпцигского университета указал на вероятность того, что июль будет самым жарким месяцем за всю историю, что означает с межледникового периода, то есть около 120 тысяч лет назад.
Мир переживает самую жаркую неделю за всю историю наблюдений – метеорологи
Изображение: freepik.com
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С 3 по 10 июля мир пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Метеорологи говорят, что это не конец роста, пишет «The Guardian». Высокий уровень углекислого газа в атмосфере и необычная полоса сильных ветров над Атлантикой уже повлияли на погоду.

В частности, волны жары наблюдали в Греции, Испании, Италии и многих других странах. Во всей Европе объявили красный метеорологический сигнал.

Лесные пожары бушуют в Хорватии и Испании. Акрополь вообще был закрыт из-за высокой температуры. На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация отметила, что Земля еще не переживала ничего подобного с начала измерения температуры воздуха в 1850-х годах.

«Мы находимся на неизведанной территории – и это тревожная новость для планеты», – сказал профессор Кристофер Гьюитт, директор климатического обслуживания ВМО.

Карстен Гауштайн, научный сотрудник по атмосферной радиации в Лейпцигском университете, тоже поддерживает это мнение. Он указал на вероятность того, что июль будет самым жарким месяцем за всю историю, что означает с межледникового периода, то есть около 120 тысяч лет назад.

Также на климат влияет Эль-Ниньо – периодическое климатическое явление, которое происходит, когда циркуляция экваториального Тихого океана смещается и его температура повышается, что влечет за собой дополнительное тепловое воздействие по всему миру.

Джефф Найт, менеджер по моделированию изменчивости климата Метеорологического бюро, отметил, что типичный Эль-Ниньо добавляет около 0,2 градуса по Цельсию.

«Это повышение является карликовым по сравнению с 1,2 градусами Цельсия, которые мы наблюдали в результате изменения климата со времен промышленной революции, но если добавить его к потеплению, вызванному человеком, новый глобальный температурный рекорд, вероятно, будет установлен до конца следующего года» , – говорит он.

Многие ученые предупреждают, что уже скоро мировая температура может превысить порог в 1,5°C, установленный как верхний предел роста глобального потепления. А последствия грядущей жары могут быть глубокими и опасными, добавляют ученые.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, «изменение климата вышло из-под контроля». Он предупредил, что если мир будет продолжать откладывать ключевые меры, необходимые для ограничения выбросов ископаемого топлива, он перейдет «в катастрофическую ситуацию».

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