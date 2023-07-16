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  1. У світі

Світ переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень – метеорологи

21:38, 16 липня 2023
Науковий співробітник з Лейпцизького університету вказав на ймовірність того, що липень буде найспекотнішим місяцем за всю історію, що означає з міжльодовикового періоду, тобто близько 120 тисяч років тому.
Світ переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень – метеорологи
Зображення: freepik.com
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З 3 до 10 липня світ пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. Метеорологи кажуть, що це не кінець зростання пише «The Guardian». Високий рівень вуглекислого газу в атмосфері та незвичайна смуга сильних вітрів над Атлантикою вже вплинули на погоду.

Зокрема, хвилі спеки спостерігали в Греції, Іспанії, Італії та багатьох інших країнаї. У всій Європі оголосили червоний метеорологічний сигнал.

Лісові пожежі вирують у Хорватії та Іспанії. Акрополь взагалі був закритий через високу температуру. Минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація зазначила, що Земля ще не переживала чогось подібного з початку вимірювання температури повітря у 1850-х роках.

«Ми знаходимося на незвіданій території – і це тривожна новина для планети», – сказав професор Крістофер Г’юітт, директор кліматичного обслуговування ВМО.

Карстен Гауштайн, науковий співробітник з атмосферної радіації в Лейпцизькому університеті, теж підтримує цю думку. Він вказав на ймовірність того, що липень буде найспекотнішим місяцем за всю історію, що означає з міжльодовикового періоду, тобто близько 120 тисяч років тому.

Також на клімат впливає Ель-Ніньйо – періодичне кліматичне явище, яке відбувається, коли циркуляція екваторіального Тихого океану зміщується та його температура підвищується, що спричиняє додаткове тепловий вплив по всьому світу.

Джефф Найт, менеджер із моделювання мінливості клімату Метеорологічного бюро, зазначив, що типовий Ель-Ніньйо додає близько 0,2 градусів за Цельсієм.

«Це підвищення є карликовим у порівнянні з 1,2 градусами за Цельсієм, які ми спостерігали внаслідок зміни клімату з часів промислової революції, але якщо додати його до потепління, спричиненого людиною, новий глобальний температурний рекорд, ймовірно, буде встановлено до кінця наступного року», – говорить він.

Багато вчених попереджають, що вже незабаром світова температура може перевищити поріг у 1,5°C, встановлений як верхню межу зростання глобального потепління. А наслідки прийдешньої спеки можуть були глибокими та небезпечними, додають вчені.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, «зміна клімату вийшла з-під контролю». Він попередив, що якщо світ продовжуватиме відкладати ключові заходи, необхідні для обмеження викидів викопного палива, він перейде «в катастрофічну ситуацію».

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