США запретили инвестиции в китайские технологии в трех секторах

Великобритания рассматривает ответ на запрет США инвестиций в технологии Китая.

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Великобритания оценивает потенциальные риски для национальной безопасности из-за решения президента США Джо Байдена запретить ряд технологических инвестиций в Китае, добавив, что продолжает оценивать потенциальные риски национальной безопасности, – сообщает Reuters.

В среду Байден подписал указ, который уполномочивает министра финансов США запретить или ограничить инвестиции США в китайские компании в трех секторах: полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и определенные системы искусственного интеллекта.

Правительство США заявило, что эти меры направлены на устранение рисков национальной безопасности. Китай, в свою очередь, заявил, что серьезно обеспокоен этим шагом.

Представитель правительства премьер-министра Риши Сунака сказал, что исполнительное распоряжение дает важную ясность в отношении подхода США: «Великобритания внимательно рассмотрит эти новые меры, поскольку мы продолжаем оценивать потенциальные риски для национальной безопасности, связанные с некоторыми инвестициями».

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