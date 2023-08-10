США заборонили інвестиції в китайські технології в трьох секторах

Великобританія розглядає відповідь на заборону США інвестицій в технології Китаю.

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Великобританія оцінює потенційні ризики для національної безпеки через рішення президента США Джо Байдена заборонити низку технологічних інвестицій в Китаї, додавши, що продовжує оцінювати потенційні ризики національної безпеки, – повідомляє Reuters.

У середу Байден підписав указ, який уповноважує міністра фінансів США заборонити або обмежити інвестиції США в китайські компанії в трьох секторах: напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та певні системи штучного інтелекту.

Уряд США заявив, що ці заходи спрямовані на усунення ризиків національній безпеці. Китай, у свою чергу, заявив, що серйозно стурбований цим кроком.

Речник уряду прем’єр-міністра Ріші Сунака сказав, що виконавче розпорядження дає важливу ясність щодо підходу США: «Великобританія уважно розгляне ці нові заходи, оскільки ми продовжуємо оцінювати потенційні ризики для національної безпеки, пов’язані з деякими інвестиціями».

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