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Атака ХАМАС на Израиль: пропал без вести фотограф Рои Идан, жену убили боевики

12:53, 9 октября 2023
Фотограф Рои Идан пошел снимать "Железный купол", в то время как на его дом, где были жена и дети напали боевики ХАМАС.
Атака ХАМАС на Израиль: пропал без вести фотограф Рои Идан, жену убили боевики
Источник фото: Вести Израиль
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Фотограф и журналист Рои Идан, который работал для изданий Ynet и «Едиот ахронот», пропал без вести в результате военных действий в Израиле. Его жену Смадар убили террористы в их собственном доме. Двое детей в то время смогли спрятаться в шкафу и избежали повреждений, самую маленькую дочь забрала соседка. Об этом сообщают «Вести Израиль».

После начала атаки со стороны организации ХАМАС Рои Идан покинул дом, расположенный на первой линии кибуца Кфар-Аза, недалеко от границы с сектором Газа, и отправился на съемку террористов, которые пытались пересечь границу на парапланах.

Его работа включала в себя снятие первых ракетных обстрелов и работу противореактивной системы «Железный купол».

Однако, когда Рои увидел, что группа террористов напала на его кибуц, он немедленно отправился обратно в свой дом, где находились его жена Смадар и трое детей: 9-летний Михаэль, 6-летняя Амалия и 3-летняя Абигайль. Террористы убили Смадар в гостиной. Сам Рои, который находился с Абигайль на руках за пределами дома, скорее всего, был ранен. Соседка Рои взяла к себе Абигайль, после чего их вывезли в Газу.

В это время Михаэль и Амалия спрятались от террористов в шкафу, что спасло им жизнь.

С тех пор о местонахождении Рои неизвестно, как и о его дальнейшей судьбе. Члены кибуца и друзья искали мужчину в окрестностях, однако – безрезультатно. Поиск пострадавших в районе ведут и солдаты ЦАХАЛа.

Напомним, ХАМАС похитил более 100 граждан Израиля и отказывается освобождать раненых.

Кроме того, количество жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 700 человек.

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