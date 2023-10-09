Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Верховний Суд назвав ознаки суб’єкта владних повноважень як відповідача в адміністративному спорі

Верховний Суд уточнив підходи до ознак суб’єкта владних повноважень як учасника (відповідача) публічно-правового спору.

Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

  1. У світі

Атака ХАМАС на Ізраїль: зник безвісти фотограф Рої Ідан, дружину вбили бойовики

12:53, 9 жовтня 2023
Фотограф Рої Ідан пішов знімати «Залізний купол», в той час як на його будинок, де були дружина та діти, напали бойовики ХАМАС.
Атака ХАМАС на Ізраїль: зник безвісти фотограф Рої Ідан, дружину вбили бойовики
Джерело фото: Вести Израиль
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Фотограф і журналіст Рої Ідан, який працював для видань Ynet і «Єдіот ахронот», зник безвісти внаслідок військових дій в Ізраїлі. Його дружину Смадар вбили терористи в їхньому власному будинку. Двоє дітей в той час змогли сховатися в шафі і уникнули пошкоджень, найменшу доньку забрала сусідка. Про це повідомляють «Вести Израиль».

Після початку атаки з боку організації ХАМАС Рої Ідан залишив будинок, розташований на першій лінії кібуца Кфар-Аза, недалеко від кордону з сектором Газа, та відправився на зйомку терористів, які намагалися перетнути кордон на парапланах.

Його робота включала в себе відзняття перших ракетних обстрілів і роботу протиреактивної системи «Залізний купол».

Однак, коли Рої побачив, що група терористів напала на його кібуц, він негайно вирушив назад до свого будинку, де перебували його дружина Смадар та троє дітей: 9-річний Міхаель, 6-річна Амалія і 3-річна Абігайль. Терористи вбили Смадар у вітальні. Сам Рої, який перебував з Абігайль на руках за межами будинку, найімовірніше, був поранений. Сусідка Рої взяла до себе Абігайль, після чого їх вивезли в Газу.

У цей час Міхаель і Амалія сховалися від терористів у шафі, що врятувало їм життя.

Відтоді про місцезнаходження Рої невідомо, як і про його подальшу долю. Члени кібуца і друзі шукали чоловіка в околицях, проте – безрезультатно. Пошук постраждалих в районі ведуть і солдати ЦАХАЛу.

Нагадаємо, ХАМАС викрав понад 100 громадян Ізраїлю і відмовляється звільняти поранених.

Крім того, кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль перевищила 700 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області