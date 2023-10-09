Атака ХАМАС на Ізраїль: зник безвісти фотограф Рої Ідан, дружину вбили бойовики

Фотограф Рої Ідан пішов знімати «Залізний купол», в той час як на його будинок, де були дружина та діти, напали бойовики ХАМАС.

Джерело фото: Вести Израиль

Фотограф і журналіст Рої Ідан, який працював для видань Ynet і «Єдіот ахронот», зник безвісти внаслідок військових дій в Ізраїлі. Його дружину Смадар вбили терористи в їхньому власному будинку. Двоє дітей в той час змогли сховатися в шафі і уникнули пошкоджень, найменшу доньку забрала сусідка. Про це повідомляють «Вести Израиль».

Після початку атаки з боку організації ХАМАС Рої Ідан залишив будинок, розташований на першій лінії кібуца Кфар-Аза, недалеко від кордону з сектором Газа, та відправився на зйомку терористів, які намагалися перетнути кордон на парапланах.

Його робота включала в себе відзняття перших ракетних обстрілів і роботу протиреактивної системи «Залізний купол».

Однак, коли Рої побачив, що група терористів напала на його кібуц, він негайно вирушив назад до свого будинку, де перебували його дружина Смадар та троє дітей: 9-річний Міхаель, 6-річна Амалія і 3-річна Абігайль. Терористи вбили Смадар у вітальні. Сам Рої, який перебував з Абігайль на руках за межами будинку, найімовірніше, був поранений. Сусідка Рої взяла до себе Абігайль, після чого їх вивезли в Газу.

У цей час Міхаель і Амалія сховалися від терористів у шафі, що врятувало їм життя.

Відтоді про місцезнаходження Рої невідомо, як і про його подальшу долю. Члени кібуца і друзі шукали чоловіка в околицях, проте – безрезультатно. Пошук постраждалих в районі ведуть і солдати ЦАХАЛу.

Нагадаємо, ХАМАС викрав понад 100 громадян Ізраїлю і відмовляється звільняти поранених.

Крім того, кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль перевищила 700 осіб.

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