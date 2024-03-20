Суд Евросоюза исключил эксгонщика Формулы-1 Никиту Мазепина из санкционного списка

Бывший пилот Формулы-1 Мазепин выиграл суд против ЕС.

Суд ЕС принял решение отменить санкции в отношении российского автогонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина. Об этом сообщается на сайте суда.

"Семейной связи с отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточно для того, чтобы считать его связанным со своим отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он оставался в этих списках", – решил суд.

Если в марте 2022 года, говорится в решении, еще можно было апеллировать к гоночной карьере Мазепина-младшего, за которую платил его отец, то потом он потерял место в команде Haas F1 и больше не выступает в Формуле-1.

"Поэтому следующие акты основываются де-факто исключительно на родственных связях, чего недостаточно для сохранения его имени в списках лиц, в отношении которых были применены ограничительные меры", – постановил суд.

Напомним, что в сентябре 2022 года, марте 2023 года и сентябре 2023 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, предпринятые против Мазепина, до 15 марта 2024 года.

Мазепин обратился в Суд общей юрисдикции ЕС с требованием отменить эти акты, утверждая, в частности, что они недействительны из-за ошибки в оценке со стороны Совета.

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