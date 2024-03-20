Суд Євросоюзу виключив ексгонщика Формули-1 Микиту Мазепіна з санкційного списку

Колишній пілот Формули-1 Мазепін виграв суд проти ЄС.

Суд ЄС ухвалив рішення скасувати санкції щодо російського автогонщика "Формули-1" Микити Мазепіна. Про це повідомляється на сайті суду.

"Родинного зв'язку з батьком, російським бізнесменом Дмитром Мазепіним, недостатньо для того, щоб вважати його пов'язаним зі своїм батьком спільними інтересами й, отже, щоб він залишався в цих списках", – вирішив суд.

Якщо у березні 2022 року, йдеться в рішенні, ще можна було апелювати до гоночної кар'єри Мазепіна-молодшого, за яку платив його батько, то потім він втратив місце в команді Haas F1 й більше не виступає в Формулі-1.

"Тому наступні акти ґрунтуються де-факто виключно на родинних зв'язках, чого недостатньо для збереження його імені в списках осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи", – постановив суд.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року, березні 2023 року та вересні 2023 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, вжиті проти Мазепіна, до 15 березня 2024 року.

Мазепін звернувся до Суду загальної юрисдикції ЄС з вимогою скасувати ці акти, стверджуючи, зокрема, що вони є недійсними через помилку в оцінці з боку Ради.

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