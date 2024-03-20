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Урсула фон дер Ляєн представить зміни у порядку інтеграції України, Молдови та Західних Балкан до ЄС

20 березня будуть запропоновані зміни, за яким можуть поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку ЄС.

ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: що відбувається

Якщо кандидат тривалий час не працює або не може пояснити, звідки у його рідних гроші на дорогий автомобіль, то шанси стати суддею суттєво зменшуються.

Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

  1. У світі

Суд Євросоюзу виключив ексгонщика Формули-1 Микиту Мазепіна з санкційного списку

12:17, 20 березня 2024
Колишній пілот Формули-1 Мазепін виграв суд проти ЄС.
Суд Євросоюзу виключив ексгонщика Формули-1 Микиту Мазепіна з санкційного списку
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Суд ЄС ухвалив рішення скасувати санкції щодо російського автогонщика  "Формули-1" Микити МазепінаПро це повідомляється на сайті суду.

"Родинного зв'язку з батьком, російським бізнесменом Дмитром Мазепіним, недостатньо для того, щоб вважати його пов'язаним зі своїм батьком спільними інтересами й, отже, щоб він залишався в цих списках", – вирішив суд.

Якщо у березні 2022 року, йдеться в рішенні, ще можна було апелювати до гоночної кар'єри Мазепіна-молодшого, за яку платив його батько, то потім він втратив місце в команді Haas F1 й більше не виступає в Формулі-1.

"Тому наступні акти ґрунтуються де-факто виключно на родинних зв'язках, чого недостатньо для збереження його імені в списках осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи", – постановив суд.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року, березні 2023 року та вересні 2023 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, вжиті проти Мазепіна, до 15 березня 2024 року.

Мазепін звернувся до Суду загальної юрисдикції ЄС з вимогою скасувати ці акти, стверджуючи, зокрема, що вони є недійсними через помилку в оцінці з боку Ради.

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