Во Франции неизвестные напали на фургон, в котором перевозили заключенного: есть жертвы

Удалось скрыться заключенному.

Во Франции в засаду попал тюремный фургон, перевозивший заключенного. Нападавшие застрелили находившихся в машине двух сотрудников тюремной службы охраны и ранили еще троих. Также они помогли сбежавшему заключенному, передает BBC.

Как сообщается, сбежать удалось заключенному 20-летнему Мохаммеду Амру. Он был ранее судим за грабеж при отягчающих обстоятельствах. Его также обвиняют в похищении, повлекшем смерть.

Во французских СМИ предполагают, что беглец имеет связи с бандами, которые занимаются наркоторговлей.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедший на трассе инцидент "потрясением для всех нас" и заверил, что делается все возможное, чтобы найти организаторов этого преступления.

Инцидент произошел на севере Франции. Заключенного перевозили между городами Руан и Эвре в Нормандии.

Амра должен был принять участие в заседании руанского суда.

После завершения слушаний заключенного везли обратно в тюрьму, расположенную в городке Эвре.

Однако в КПП на платной автомагистрали машину напали.

Нападавшие подъехали к тюремной колонне двумя автомобилями и открыли по ней стрельбу. Машина, на которой скрылись нападавшие, прихватив с собой освобожденного Амра, была позже найдена неподалеку сгоревшей.

“Используются все средства, чтобы найти этих преступников. По моему поручению было мобилизовано несколько сотен полицейских и жандармов”, – прокомментировал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

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