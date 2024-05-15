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У Франції невідомі напали на фургон, в якому перевозили ув'язненого: є жертви

15:02, 15 травня 2024
Вдалося втекти ув'язненому.
У Франції невідомі напали на фургон, в якому перевозили ув'язненого: є жертви
Фото: theguardian.com
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У Франції в засідку потрапив тюремний фургон, який перевозив ув'язненого. Нападники застрелили двох співробітників тюремної служби охорони, які знаходилися в машині, та поранили ще трьох. Також вони допомогли втекли ув'язненому, передає ВВС.

Як повідомляється, втекти вдалося ув'язненому 20-річному Мохамеду Амру. Він був раніше судимий за грабіж за обтяжливих обставин. Його також звинувачують у викраденні, яке призвело до смерті.

У французьких ЗМІ припускають, що втікач має зв'язки з бандами, які займаються наркоторгівлею.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав інцидент, що стався на трасі, "потрясінням для всіх нас" і запевнив, що робиться все можливе, щоб знайти організаторів цього злочину.

Інцидент стався на півночі Франції. Ув'язненого перевозили між містами Руан і Евре в Нормандії.

Амра мав взяти участь у засіданні руанського суду.

Після завершення слухань ув'язненого везли назад до в'язниці, розташованої в містечку Евре.

Проте у КПП на платній автомагістралі на машину напали.

Нападники під'їхали до тюремної колони двома автомобілями і відкрили по ній стрілянину.Машина, на якій втекли нападники, прихопивши з собою звільненого Амра, була пізніше знайдена неподалік згорілої.

“Вживаються всі засоби, щоб знайти цих злочинців. За моїм дорученням було мобілізовано кілька сотень поліцейських і жандармів”, – прокоментував міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

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