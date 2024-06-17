В США готовят к принятию законопроект об автоматическом военном учете мужчин 18-26 лет

Законопроект об автоматическом военном учете мужчин 18-26 лет был одобрен в Палате представителей США, теперь он передается в Сенат.

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об автоматическом военном учете молодых мужчин в возрасте от 18 до 26 лет.

В пятницу 14 июня была принята соответствующая поправка в Закон о санкционировании национальной обороны (NDAA) на 2025 финансовый год, сообщает «Fox News».

Согласно этой поправке, все жители США мужского пола призывного возраста будут автоматически регистрироваться в системе выборочной службы для возможного призыва на военную службу на основе информации из других федеральных баз данных.

Законопроект был одобрен в Палате представителей 217 голосами. Теперь закон передается в Сенат для дальнейшего обсуждения.

Отметим, что в США нет призыва в армию, а военная служба является добровольной на контрактной основе, однако в случае необходимости страна может проводить мобилизацию граждан.

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