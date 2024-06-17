У США готують до прийняття законопроект про автоматичний військовий облік чоловіків 18-26 років

Законопроект про автоматичний військовий облік чоловіків 18-26 років було схвалено в Палаті представників США, тепер він передається до Сенату.

Джерело фото: Associated Press

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про автоматичний військовий облік молодих чоловіків віком від 18 до 26 років.

У п’ятницю 14 червня було прийнято відповідну поправку до Закону про санкціонування національної оборони (NDAA) на 2025 фінансовий рік, повідомляє «Fox News».

Згідно цієї поправки всіх жителів США чоловічої статі призовного віку автоматично реєструватимуть в системі вибіркової служби для можливого призову на військову службу на основі інформації з інших федеральних баз даних.

Законопроект було схвалено в Палаті представників 217 голосами. Тепер закон передається до Сенату для подальшого обговорення.

Зазначимо, що наразі у США немає призову до армії, а військова служба є добровільною на контрактній основі, проте у разі потреби країна може проводити мобілізацію громадян.

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