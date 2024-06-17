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Мати посадовця міграційної служби придбала «гелік», але не мала на те достатніх законних доходів – САП

15:09, 17 червня 2024
У САП заявили цивільний позов до ВАКС про стягнення в дохід держави активів на 5,6 млн грн.
Мати посадовця міграційної служби придбала «гелік», але не мала на те достатніх законних доходів – САП
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17 червня прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 5,6 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать матері, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пишуть, що на підставі матеріалів Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно отриманих прокурором САП спільно з детективами Національного антикорупційного бюро у встановленому законом порядку, було встановлено, що мати посадовця міграційної служби у 2023 придбала автомобіль Mercedes Benz G400 D (у народі його називають «гелік») вартістю понад 5,6 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання та не маючи посвідчення водія.

Водночас правоохоронці встановили, що фактично указаною автівкою користувався посадовець та його близькі особи.

«Тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії тотожні праву розпорядження ним», - зазначають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

З огляду на виявлене, пишуть у САП, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з начальника відділу указаного активу в дохід держави.

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