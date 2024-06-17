Мать должностного лица миграционной службы приобрела «гелик», но не имела на то достаточных законных доходов – САП

В САП заявили гражданский иск в ВАКС о взыскании в доход государства активов на 5,6 млн грн.

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17 июня прокурором САП заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму 5,6 млн грн и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация), что формально принадлежат матери, но фактически используются начальником одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре пишут, что на основании материалов Государственного бюро расследований и доказательств, самостоятельно полученных прокурором САП совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро в установленном законом порядке, было установлено, что мать должностного лица миграционной службы в 2023 году приобрела автомобиль Mercedes Benz G400 D (в народе его называют «гелик») стоимостью более 5,6 млн грн, не имея достаточных законных доходов для приобретения и не имея удостоверения водителя.

В то же время правоохранители установили, что фактически указанным автомобилем пользовался должностное лицо и его близкие лица.

«То есть именно он мог совершать по этому активу действия тождественные праву распоряжения им», - отмечают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Учитывая обнаруженное, пишут в САП, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с начальника отдела указанного актива в доход государства.

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