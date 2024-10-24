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Польша готова обучать украинских рекрутов, но есть нюанс

14:29, 24 октября 2024
Украине нужно собрать рекрутов для обучения в Люблине.
Польша готова обучать украинских рекрутов, но есть нюанс
Источник фото: Главком
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Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич сообщил, что страна готова тренировать украинских рекрутов, однако Украине необходимо сначала собрать достаточное количество кандидатов. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

Лукашевич отметил, что организация подготовки первой группы украинцев, которые присоединились к Украинскому легиону, является вопросом для украинских дипломатов в Польше. «Это дело Украины, а не только польских властей. На самом деле Украина должна собрать достаточно людей, необходимых для формирования батальона, полка или другого подразделения», - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Польша готова предоставить локацию в Люблине как место для сборов потенциальных военных. Также страна готова предложить инструкторов и оборудование для обучения. «Со своей стороны, мы готовы предоставить инструкторов и оборудование, то есть готовы для обучения людей. Мы действительно хотели бы, чтобы это подразделение было как можно большим и как можно лучше подготовленным», - добавил Лукасевич.

Он также напомнил о Литовско-польско-украинской бригаде, которая уже имеет значительный опыт в подготовке десятков тысяч украинских солдат в Польше.

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Польша военные

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