Польща готова навчати українських рекрутів, але є нюанс

Україні потрібно зібрати рекрутів для навчання в Любліні.

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Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич повідомив, що країна готова тренувати українських рекрутів, однак Україні необхідно спочатку зібрати достатню кількість кандидатів. Про це він розповів в інтервʼю Укрінформу.

Лукашевич зазначив, що організація підготовки першої групи українців, які приєдналися до Українського легіону, є питанням для українських дипломатів у Польщі. «Це справа України, а не лише польської влади. Насправді Україна має зібрати достатньо людей, необхідних для формування батальйону, полку або іншого підрозділу», — сказав він.

Дипломат підкреслив, що Польща готова надати локацію в Любліні як місце для зборів потенційних військових. Також країна готова запропонувати інструкторів та обладнання для навчання. «Зі свого боку, ми готові надати інструкторів та обладнання, тобто готові для навчання людей. Ми дійсно хотіли б, щоб цей підрозділ був якомога більшим і якомога краще підготовленим», — додав Лукасевич.

Він також нагадав про Литовсько-польсько-українську бригаду, яка вже має значний досвід у підготовці десятків тисяч українських солдатів у Польщі.

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