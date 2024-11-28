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В США с декабря разрешат трансплантацию органов между людьми, имеющими ВИЧ

17:23, 28 ноября 2024
Ранее операции трансплантации между пациентами с ВИЧ разрешались только в рамках научных исследований.
В США с декабря разрешат трансплантацию органов между людьми, имеющими ВИЧ
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В США впервые разрешат трансплантацию органов между людьми с вирусом иммунодефицита. Решение вступит в силу 4 декабря 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Ранее операции трансплантации между пациентами с ВИЧ разрешались только в рамках научных исследований.

Указывается, что благодаря изменениям удастся сократить время ожидания жизненно необходимых органов.

Также это должно расширить доступность пересадки ко всем пациентам, нуждающимся в этом, независимо от статуса ВИЧ.

Как известно, в 2010 году ученые из Южной Африки впервые нашли доказательства безопасности трансплантации органов между людьми с ВИЧ. Впоследствии, в 2013 году в США разрешили проводить такие операции, но только в рамках научных исследований.

А в октябре 2024 года в New England Journal of Medicine опубликовали исследование, подтверждающее безопасность трансплантации органов между донорами и реципиентами по ВИЧ.

«Это исследование несомненно показывает, что нет отличий между получением почки от донора с ВИЧ и без этого заболевания. Помимо уменьшения стигматизации, это может помочь смягчить несправедливость для людей с ВИЧ», – заявила ведущий автор работы, профессор медицины и онкологии в Медицинской школе Джона Гопкинса в США Кристин Дюран.

Ученые провели 198 пересадок почки от здоровых доноров и тех, кто имел ВИЧ. Результаты показали, что трансплантация органов людей с ВИЧ имела такую ​​же успеваемость, как и участников, не имевших этого заболевания.

«Выживание пациентов было очень высоким в обеих группах, приживление почек было отличным. В определенном смысле это было скучное исследование, но оно действительно подчеркивало безопасность трансплантации: значительных отличий не было», – подчеркнула Дюран.

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США

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