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У США з грудня дозволять трансплантацію органів між людьми, які мають ВІЛ

17:23, 28 листопада 2024
Раніше операції трансплантації між пацієнтами з ВІЛ дозволяли лише в межах наукових досліджень.
У США з грудня дозволять трансплантацію органів між людьми, які мають ВІЛ
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У США вперше дозволять трансплантацію органів між людьми з вірусом імунодефіциту. Рішення набуде чинності 4 грудня 2024 року. Про це повідомляє The Washington Post.

Раніше операції трансплантації між пацієнтами з ВІЛ дозволяли лише в межах наукових досліджень.

Вказується, що завдяки змінам вдасться скоротити для пацієнтів час очікування життєво необхідних органів.

Також це має розширити доступність пересадки до всіх пацієнтів, які цього потребують, незалежно від статусу ВІЛ.

Як відомо, у 2010 році вчені з Південної Африки вперше знайшли докази безпечності трансплантації органів між людьми з ВІЛ. Згодом, у 2013 в США дозволили проводити такі операції, але лише в межах наукових досліджень.

А в жовтні 2024 року в New England Journal of Medicine опублікували дослідження, яке підтверджує безпечність трансплантації органів між донорами та реципієнтами з ВІЛ.

«Це дослідження безсумнівно показує, що немає відмінностей між отриманням нирки від донора з ВІЛ і без цього захворювання. Крім зменшення стигматизації, це може допомогти пом’якшити несправедливість для людей з ВІЛ», – заявила провідна авторка роботи, професорка медицини та онкології в Медичній школі Джона Гопкінса в США Крістін Дюран.

Науковці провели 198 пересадок нирки від здорових донорів та тих, хто мав ВІЛ. Результати показали, що трансплантація органів людей із ВІЛ мала таку ж успішність, як і учасників, які не мали цього захворювання.

«Виживання пацієнтів було дуже високим в обох групах, приживлення нирок було чудовим. У певному сенсі це було нудне дослідження, але воно справді підкреслювало безпечність трансплантації: значних відмінностей не було», – наголосила Дюран.

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США

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