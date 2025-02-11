Белый дом запустил официальный канал на видеоплатформе Rumble

На данный момент там опубликовано 5 видео, а подписались на канал Белого дома более 23 тысяч человек.

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Белый дом сообщил о запуске официального канала на видеоплатформе Rumble, которая также является поставщиком облачных услуг.

«Свобода слова и прозрачность»: Белый дом запускает аккаунт Rumble по мере роста присутствия в социальных сетях», - заявили на странице Белого дома в соцсети Facebook.

На данный момент там опубликовано 5 видео, а подписались на канал более 23 тысяч человек.

Акции видеоплатформы демонстрируют впечатляющую динамику с доходностью 118% за последние шесть месяцев. Также Rumble продолжает укреплять свои позиции в сфере видеоплатформ, стремясь обеспечить независимую инфраструктуру, поддерживающую свободный и открытый интернет.

Платформа набирает популярность среди пользователей, ищущих альтернативы основным сервисам обмена видео.

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