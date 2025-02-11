Білий дім запустив офіційний канал на відеоплатформі Rumble

На даний момент там опубліковано 5 відео, а підписалися на канал Білого дому понад 23 тисячі людей.

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Білий дім повідомив про запуск офіційного каналу на відеоплатформі Rumble, яка також є постачальником хмарних послуг.

«Свобода слова та прозорість»: Білий дім запускає обліковий запис Rumble у міру зростання присутності в соціальних мережах», - заявили на сторінці Білого дому в соцмережі Facebook.

На даний момент там опубліковано 5 відео, а підписалися на канал понад 23 тисячі людей.

Акції відеоплатформи демонструють вражаючу динаміку із прибутковістю 118% за останні шість місяців. Також Rumble продовжує зміцнювати свої позиції у сфері відеоплатформ, прагнучи забезпечити незалежну інфраструктуру, яка підтримує вільний та відкритий інтернет.

Платформа набирає популярності серед користувачів, які шукають альтернативи основним сервісам обміну відео.

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