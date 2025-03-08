Дональд Туск хочет, чтобы в Польше все мужчины проходили военную подготовку

На вопросы журналистов, означает ли это возвращение к обязательной военной службе, он ответил, что если бы он это предлагал, то ясно бы это сказал.

Источник фото: Getty Images

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В Польше ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск 7 марта в Сейме по вопросу международной ситуации и безопасности Польши. Об этом пишет RMF24.

«Мы постараемся иметь готовую модель до конца года, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны», – заявил он.

В то же время Дональд Туск, среди прочего, обратил внимание на численность армии в Украине. По его словам, украинская армия в настоящее время насчитывает около 800 тысяч человек. В связи с этим он заявил, что «сегодня мы говорим о необходимости иметь в Польше полумиллионную армию, включая резервистов».

По словам Туска, Польша будет играть ключевую роль, независимо от того, чем закончатся переговоры и независимо от того, что Соединенные Штаты решат в отношении формы гарантий безопасности для Украины.

«Будет четко определена роль Польши в вопросах логистики, безопасности границ и, прежде всего, безопасности европейской границы с Россией», – сказал он.

Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что военные учения, которые сейчас готовятся, «в конечном итоге должны стать обычной практикой, очевидной традицией». Позже, отвечая на вопросы журналистов, означает ли это возвращение к обязательной военной службе, он ответил, что если бы он это предлагал, то ясно бы это сказал. Глава правительства отметил, что «есть несколько моделей» военной подготовки.

Одна из них – швейцарская модель, то есть подготовка не является обязательной, но существуют стимулы, которые заставляют мужчин принимать решение проходить ежегодное обучение.

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