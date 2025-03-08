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Дональд Туск хоче, щоб у Польщі всі чоловіки проходили військову підготовку

10:01, 8 березня 2025
На запитання журналістів, чи означає це повернення до обов’язкової військової служби, він відповів, що якби він це пропонував, то чітко б це сказав.
Дональд Туск хоче, щоб у Польщі всі чоловіки проходили військову підготовку
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У Польщі ведеться робота з підготовки широкомасштабної військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в країні. Про це заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск 7 березня у Сеймі щодо міжнародної ситуації та безпеки Польщі. Про це пише RMF24.

«Ми намагатимемося мати готову модель до кінця року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був навчений на випадок війни» , – заявив він.

Водночас Дональд Туск серед іншого звернув увагу на чисельність армії в Україні. За його словами, українська армія наразі налічує близько 800 тисяч осіб. Відтак, він заявив, що «сьогодні ми говоримо про необхідність мати в Польщі півмільйонну армію, включно з резервістами».

За словами Туска, Польща відіграватиме ключову роль, незалежно від того, чим закінчаться переговори та незалежно від того, що Сполучені Штати вирішать щодо форми гарантій безпеки для України.

«Буде чітко визначена роль Польщі щодо логістики, безпеки кордонів і, насамперед, безпеки європейського кордону з Росією», - сказав він.

Прем'єр-міністр Дональд Туск підкреслив, що військові навчання, які зараз готуються, «зрештою мають стати звичаєм, очевидною традицією». Пізніше на запитання журналістів, чи означає це повернення до обов’язкової військової служби, він відповів, що якби він це пропонував, то чітко б це сказав. Глава Уряду зазначив, що «є кілька моделей» військової підготовки.

Однією з них є швейцарська модель, тобто підготовка не є обов’язковою, але є стимули, які змушують чоловіків вирішувати проходити щорічне навчання.

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Польща військові

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