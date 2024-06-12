Без купирования ушей и хвоста: в Украине предлагают запретить оперировать животных для «красоты»

Авторы законопроекта предлагают запретить купирование хвоста, ушей, лишение голоса, удаление зубов и когтей у домашних животных.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11328, которым предлагают внести изменения в законодательство о защите животных от жестокого обращения. В частности, документ предусматривает запрет на купирование и подобные «эстетические» операции для домашних любимцев.

Авторы законопроекта предлагают запретить купирование хвоста и ушей, лишение голоса, удаление зубов и когтей животным, когда это нужно не из соображений лечения.

Также предлагается:

- Запретить использовать домашних животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других мероприятиях, если для этого не созданы соответствующие условия или если здоровье животного оказывается под угрозой.

- Дополнить закон «О защите животных от жестокого обращения» понятиями: «оставление животного на произвол судьбы», «лицо, содержащее домашнее животное», «племенное домашнее животное», «догхантеры» и т.д.

- разработать, утвердить и внедрить информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными.

«Эти нормы закрепляют один из основных принципов Европейской конвенции о защите домашних животных: никто не должен причинять животным боли и страдания», — отметили в зоозащитном движении UAnimals, которые участвовали в разработке законопроекта.

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