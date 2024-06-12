Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер в Украине до конца дня

В Киеве и области удержится сильный дождь, а также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с до конца суток.

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В Украине будет дождь 12 июня до конца дня. Лишь к вечеру непогода ослабится, отступая на северо-восток, но полностью циклон покинет территорию страны лишь в середине ночи.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве и области удержится сильный дождь, а также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с до конца суток.

В ГСЧС, учитывая сложные погодные условия, призывают без необходимости не находиться на улицах, не ходить возле линий электропередач, рекламных щитов.

Водителей и пешеходов просят быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве из-за сильного дождя местами затопления дорог. Местные телеграмм-каналы распространяют видео, где вода затопила салон маршрутки, автомобили, либо уже подтонули, либо «плывут» по дорогам.

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