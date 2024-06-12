Синоптики прогнозують дощ та сильний вітер в Україні до кінця дня

У Києві та області утримається значний дощ, а також очікуються пориви вітру 15-20 м/с до кінця доби.

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В Україні дощитиме 12 червня до кінця дня. Лише надвечір негода послабиться, відступаючи на північний схід, але повністю циклон покине територію країни лише в середині ночі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Києві та області утримається значний дощ, а також очікуються пориви вітру 15-20 м/с до кінця доби.

У ДСНС, зважаючи на складні погодні умови, закликають без нагальної потреби не перебувати на вулицях, не ходити біля ліній електропередач, рекламних щитів.

Водіїв та пішоходів просять бути максимально уважними на дорогах та дотримуватися ПДР.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві через сильний дощ місцями затоплення доріг. Місцеві телеграм-канали ширять відео, де вода затопила салон маршрутки, автівки, або вже підзатонули, або «пливуть» дорогами.

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