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Без купірування вух та хвоста: в Україні пропонують заборонити оперувати тварин для «краси»

14:55, 12 червня 2024
Автори законопроекту пропонують заборонити купірування хвоста, вух, позбавлення голосу, видалення зубів і пазурів у домашніх тварин.
Без купірування вух та хвоста: в Україні пропонують заборонити оперувати тварин для «краси»
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У Верховній Раді зареєстрували законопроект №11328, яким пропонують внести зміни до законодавства про захист тварин від жорстокого поводження. Зокрема, документ передбачає заборону купірування та подібних «естетичних» операцій для домашніх улюбленців.  

Автори законопроекту пропонують заборонити купірування хвоста та вух, позбавлення голосу, видалення зубів і пазурів тваринам, коли це потрібно не з міркувань лікування.

Також пропонується:

- Заборонити використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших заходах, якщо для цього не створено відповідних умов або якщо здоров'я тварини опиняється під загрозою.

- Доповнити закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» поняттями: «залишення тварини напризволяще», «особа, яка утримує домашню тварину», «племінна домашня тварина», «догхантери» тощо. 

- Розробити, затвердити та впровадити інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами. 

«Ці норми закріплюють один з основних принципів Європейської конвенції про захист домашніх тварин: ніхто не повинен завдавати тваринам болю та страждань», — зазначили у зоозахисному русі UAnimals, який брав участь у розробці законопроекту.

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